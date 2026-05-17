Inter campione d’Italia, è festa sul pullman scoperto lungo le vie di Milano

MILANO (ITALPRESS) - Dopo l'1-1 con il Verona e la premiazione in campo, è tempo di festeggiamenti per le vie di Milano per l'Inter campione d'Italia: da San Siro al Duomo i nerazzurri, su un pullman scoperto, attraversano la città. Fumogeni, cori e tifosi in delirio per Lautaro Martinez e compagni che mostrano i trofei del double, scudetto e coppa Italia xp5/fsc