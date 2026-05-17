Mattarella alla finale degli Internazionali, standing ovation al Centrale

ROMA (ITALPRESS) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha assistito alla finale del singolare maschile degli Internazionali d’Italia di tennis che si è tenuta al Foro Italico di Roma, e che è stata vinta da Jannik Sinner contro Casper Ruud. Nel video l'arrivo del capo dello Stato, l'ovazione che gli ha tributato il pubblico del Campo Centrale, e l'inno nazionale eseguito prima dell'inizio della finale. sat/red (fonte video: Quirinale)