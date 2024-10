Tg Sport – 7/10/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La Fiorentina piega il Milan, flop Juve in casa col Cagliari - La Roma non decolla, la Lazio rimonta l’Empoli - In Giappone vince Bagnaia, Martin a soli 10 punti - Errani-Paolini vincenti a Pechino, Musetti ribaltato a Shanghai - La Barba al Palo - Stranieri d'Italia gm/gtr