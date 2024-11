Tg Sport – 6/11/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Notte da sogno per il Milan, grande vittoria al Bernabeu - Un rigore di Vlahovic pareggia il gol del Lille, Bologna ko - Paola Egonu chiude il caso, resterà a Milano per vincere - Pogacar, rinnovo da re con la UAE Emirates fino al 2030 - Malagò "Sinner orgoglio d'Italia, certo della sua innocenza" ari/gtr