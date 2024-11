Tg Sport – 5/11/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Una Lazio vincente è a soli 3 punti dalla vetta, battuto il Cagliari - Il Genoa vince e Balo debutta col giallo, Il Como perde a Empoli - Djokovic non sarà alle ATP Finals, il ginocchio non migliora - Bagnaia è già pronto per la terza impresa, testa a Barcellona - La Virtus cerca l’aggancio a Trento che affonda Milano mc/gtr