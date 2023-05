Tg Sport – 31/5/2023

In questa edizione: - Si separano le strade di Spalletti e del Napoli, chi il successore? - Radrizzani e Manfredi acquisiscono da Ferrero, la Samp è salva - Milano e Bologna conquistano anche gara 2, finale più vicina - Nations League Volley, debutto vincente per le azzurre in Turchia - Abodi riceve i medagliati della ginnastica ari/gtr