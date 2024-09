Tg Sport – 30/9/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Il Napoli è in testa al campionato, vittorie per le romane - Milan e Inter cercano una vittoria in Champions League - Pogacar trionfa al mondiale, altra impresa del suo 2024 - Martin trionfa in Indonesia, allungo su Bagnaia in classifica - La Barba al Palo - È un altro Napoli e anche un altro Conte mc/gtr