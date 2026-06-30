Tg Sport – 30/6/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Mondiali 2026: clamorosa eliminazione di Germania ed Olanda - Scatto Inter per Khalaili, la Juve tratta per Kolo Muani e il giovane Ekhator - Inter, Yann Sommer saluta i nerazzurri dopo tre stagioni - Premier League, Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City - Wimbledon 2026: gioia Paolini e Grant al secondo turno, eliminato Arnaldi - Blitz a Bergamo contro gli "Ultras Italia", 7 avvisi di garanzia - Giochi Mediterraneo: Foti “Le opere resteranno ai cittadini, lo sport unisce” azn