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Tg News – 30/6/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La Corte Suprema boccia Trump, resta lo Ius Soli - 12enne estratto vivo dopo 5 giorni dal terremoto in Venezuela - Cardinal Pizzaballa “Gaza è un disastro, città rase al suolo” - Attentato dinamitardo contro Ranucci, 4 arresti - A Monte Carlo attentato contro oligarca russo, escluso terrorismo - Emergenza caldo, bollino rosso in 25 città, arrivano i temporali - Industria, Istat: a Maggio prezzi alla produzione -0,2% - Scuola, Meloni: “Rimuovere le barriere linguistiche” - Previsioni 3B Meteo 1 Luglio azn