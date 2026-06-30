Annunziata “La difesa comune divide l’Europa, percorso ancora non avviato”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - “Il percorso per la difesa comune è solo delineato, ma non è ancora avviato. Il prossimo incontro della Nato tenterà assolutamente di trovare delle soluzioni, però in verità se si guarda all'Europa in questo momento è profondamente divisa: paradossalmente la proposta della difesa comune ha riportato in campo le barriere, è come se Schengen fosse stata ferita profondamente”. Lo afferma Lucia Annunziata, eurodeputata del Partito Democratico. xf4/sat/gtr