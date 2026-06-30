Autostrade e trafori, rinnovato il contratto di lavoro della filiera

ROMA (ITALPRESS) - Rinnovato il contratto collettivo nazionale della filiera Autostrade e Trafori. L'accordo, sottoscritto da Federreti e Acap con i sindacati, sarà in vigore fino al 30 giugno 2028 e interesserà circa 13 mila lavoratori del settore. Sul fronte economico è previsto un aumento medio di 250 euro, distribuito in quattro tranche tra agosto 2026 e gennaio 2028, oltre a una una tantum di 700 euro a luglio 2026 per coprire il periodo di vacanz a contrattuale. Rafforzato anche il welfare, con più risorse per la sanità integrativa e l'incremento dello 0,5% della contribuzione alla previdenza complementare. Tra le novità figurano anche il raddoppio dell'indennità domenicale, l'aumento del rimborso chilometrico e due giorni annui di permesso retribuito per i caregiver. Previsti inoltre permessi per l'infanzia, smart working per i lavoratori con legge 104 e caregiver, oltre a nuove misure sulla sicurezza, tutele legali, confronto sulla riduzione dell'orario di lavoro e gestione degli impatti dell'intelligenza artificiale. gsl