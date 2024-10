Tg Sport – 30/10/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Il Napoli non si ferma più, battuto il Milan a San Siro - Il Bologna torna a vincere, sorriso per il Lecce - Olimpia e Virtus ancora sconfitte in Eurolega - Berrettini, Musetti e Arnaldi subito eliminati a Parigi - Pallone d’oro, storie di polemiche del premio più ambito mc/gtr