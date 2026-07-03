Tg Sport – 3/7/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Mondiali 2026, Portogallo, Spagna e Svizzera volano agli ottavi - C'è l'ufficialità, Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli - Mercato Inter: assalto a Chalobah per la difesa, ipotesi Nathan Aké - Juve: mirino del Bayern su Bremer, pesa il settlement agreement - Wimbledon, poker azzurro con una super maratona di Sonego - F1, a Silverstone graffia Hamilton: il britannico davanti nelle prime libere - Premio Fair Play Menarini: Milito incorona Messi e Lautaro azn