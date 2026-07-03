Trent’anni di Fair Play Menarini “Per celebrare i valori delle vere vittorie”

FIRENZE (ITALPRESS) - Una storia fatta di campioni che hanno dimostrato come il successo più grande sia quello costruito su rispetto e integrità. È quella del Premio internazionale Fair Play Menarini, che sul palco del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino ha celebrato in grande stile i suoi trent'anni, acclamando vincitori alcuni dei più grandi protagonisti dello sport internazionale. Tra i premiati di questa edizione ex campioni di calcio come Diego Milito, Emilio Butragueño e Gianfranco Zola, il fuoriclasse dell'asta Armand Duplantis, il nuotatore azzurro Gregorio Paltrinieri, il simbolo dello sport paralimpico Bebe Vio Grandis e l'ex cestista Achille Polonara. "Il Premio Internazionale Fair Play Menarini giunge al suo trentesimo anniversario: un lungo percorso durante il quale tanti campioni hanno raccontato le loro storie e, attraverso di esse, abbiamo potuto celebrare i valori che stanno dietro alle vere vittorie: l'etica, la lealtà, il rispetto dell'avversario e delle regole", spiega Filippo Paganelli, membro del board della Fondazione Fair Play Menarini. A ricevere il riconoscimento anche Fabio Caressa, inconfondibile volto e voce del giornalismo sportivo. Accanto a loro hanno celebrato questo importante traguardo anche gli Ambasciatori del Fair Play Menarini Antonio Rossi, Giancarlo Antognoni, Ian Thorpe, Sasha Vujacic, Giacomo Perini e Andrea Zorzi, testimoni del percorso e del messaggio che il Premio continua a promuovere. "Penso che se ci guardiamo intorno, vediamo che il mondo ha bisogno di fair play, di valori veri perché altrimenti non c'è più niente che ci guida nella vita. Celebrare i valori del fair play nello sport e cercare in qualche modo di sostenerli sempre nella vita, è il faro che ci guida nel nostro operato", ha spiegato l'azionista e membro del board Menarini, Lucia Aleotti. f39/xb8/mc/ari/gtr