Italia-Uzbekistan, Farci “Un canale trasparente per imprese e manodopera”

ROMA (ITALPRESS) - "L'Uzbekistan in questo momento attraversa un boom demografico", nel Paese ci sono "40 milioni di abitanti, il 60% sotto i 30 anni" e la crescita è di "un milione di abitanti l'anno. C'è una disponibilità importante di manodopera" e "c'è stato un accordo sul decreto flussi firmato dal nostro presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha aperto un canale di comunicazione nell'ambito del lavoro e nella migrazione tra l'Italia e l'Uzbekistan. Il mio ruolo è fare in modo che venga instaurato un canale semplice, trasparente e diretto con le autorità uzbeke, per fare in modo che questa manodopera possa entrare in contatto con i giusti partner in Italia, e che i partner italiani possano identificare il partner corretto in Uzbekistan, che è sicuramente l'Agenzia per la Migrazione dello Stato dell'Uzbekistan". Così Marco Farci, vicepresidente della Camera di Commercio Italia-Uzbekistan, intervistato dall'agenzia Italpress. azn/col4/abr/