Tg News – 3/7/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Furto Fentanyl ad ospedale israelitico Roma, Procura apre indagine - L’attentatrice di Monaco è una ucraina passata per l’Italia - Autobus precipita in burrone in Pakistan, almeno 40 morti - Iran, la salma di Ali Khamenei nella Grande Moschea - Si tuffa di notte in una piscina pubblica a Milano e annega - Saldi al via, 7 italiani su 10 pronti all’acquisto - Max Allegri è il nuovo allenatore del Napoli - Sindacati, Bombardieri: “Segnali forti di unità Cgil, Cisl e Uil” - Previsioni 3B Meteo 4 Luglio azn