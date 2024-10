Tg Sport – 29/10/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Rodri è il pallone d’oro, il Real Madrid non si presenta - Balotelli ora è ufficiale, la grande scommessa del Genoa - Addio a Matilde Lorenzi, promessa dello sci italiano - La Ferrari a caccia del titolo costruttori, ora è possibile - Trento resta imbattuta, prima gioia per Varese mc/gtr