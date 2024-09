Tg Sport – 27/9/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Alla Roma non basta Dovbyk, in Europa League è 1-1 - Coppa Italia, manita di un super Napoli al Palermo - Musetti vincente a Pechino, Berrettini si infortuna a Tokyo - Oro azzurro al mondiale di Ciclismo con Finn - Al via la Serie A di Basket, guanto di sfida all’Olimpia ari/gtr