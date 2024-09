Tg Sport – 26/9/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - In campo la Samp vince il derby, fuori perdono tutti - Una Lazio di lusso comincia alla grande in Europa League - Sinner batte Jarry, primo turno superato a Pechino - L’Italia della staffetta mista è bronzo mondiale - L'Italia delle rotelle domina i World Skate Games ari/gtr