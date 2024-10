Tg Sport – 25/10/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Roma, Lazio e Fiorentina vincono nella serata europea - Mancini esonerato, finisce l’avventura in Arabia Saudita - L’Olimpia perde ancora, quarta sconfitta in cinque gare di Eurolega - Velasco rinnova fino a Los Angeles 2028 “Sento gli occhi della tigre” - Test match per l’Italrugby di Quesada “Con l’Argentina sarà speciale” gm/gtr