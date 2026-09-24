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Tg Sport – 24/9/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Nazionale, vigilia di Belgio-Italia: parla Romano, l’esordiente - Nations League, si parte con Olanda-Germania - Francia, Zidane lancia l’interista Diouf da terzino - Udinese, ufficiale Alaba, capitano nazionale austriaca - Milan, pronto il rinnovo fino al 2030 per Rabiot - Volley, azzurri ko nei quarti degli Europei con la Finlandia - Tennis, Sinner prepara il rientro a Pechino - F1, Russell precede Antonelli nelle libere a Baku azn