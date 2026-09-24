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Diplomacy Magazine – Puntata del 24 settembre 2026
ROMA (ITALPRESS) - Nella trentanovesima puntata di "Diplomacy Magazine - Il racconto della geopolitica", il format tv dell'Italpress dedicato alla geopolitica, Claudio Brachino intervista Daniele Ruvinetti, senior advisor della Fondazione Med-Or, con cui fa il punto sull'Assemblea Generale dell'Onu. L'ambasciatore Ettore Sequi passa in rassegna le posizioni emerse alle Nazioni Unite sulle guerre in Medio Oriente e in Ucraina. Nella rubrica "Real Politik" l'ambasciatore Giampiero Massolo parla dei rischi di una nuova escalation in Iran. sat/azn