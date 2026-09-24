Fondo di solidarietà per la salute, la proposta della Fnomceo alle Regioni

ROMA (ITALPRESS) - Un fondo nazionale di solidarietà per la salute, per contrastare i divari territoriali e garantire a tutti i cittadini pari opportunità di cura: è questa la proposta avanzata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Si tratta di un finanziamento aggiuntivo al fondo sanitario nazionale, calibrato sul reale fabbisogno, per colmare il divario tra spesa stimata e risorse disponibili e garantire continuità negli incrementi futuri. Per il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli, maggiori medici significano maggiori prestazioni e quindi minor ricorso al privato da parte dei cittadini. mrc/azn