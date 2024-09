Tg Sport – 24/9/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Parte l’avventura europea della Lazio con la Dynamo Kiev - Coppa Italia, tensione per il derby di Genova - Sinner riparte da Pechino, primo turno contro Jarry - Festa a Roma per il nuoto azzurro - Mattarella riceve gli azzurri di Parigi2024 per riconsegna tricolore ari/gtr