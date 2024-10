Tg Sport – 24/10/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Thuram segna nel recupero e l’Inter passa in Svizzera - L’Atalanta sbatte contro il muro Celtic, finisce 0-0 - Prima gioia europea per la Virtus, espugnata Belgrado - Berrettini in gran forma batte Tiafoe ed è ai quarti a Vienna - La Barba al Palo - Artisti a Milano gm/gtr