Tg Sport – 21/9/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - L'addio a Sandro Mazzola a Milano e la protesta della curva sud Juve - Italia, via al Mancini-bis a Coverciano: 34 convocati e nove volti nuovi - Serie A, la Juve batte 2-0 l'Atalanta: il quadro della quinta giornata - Festa Milan nei 100 anni di San Siro: tris al Lecce - Caso Maldini, test negativi dopo l'incidente - Volley, Italia travolgente agli Europei: 3-0 alla Danimarca - Tennis, Sinner nella storia: 90 settimane da numero uno al mondo - MotoGp: trionfo storico per Acosta in Austria - La Barba al Palo - Sorpresa Frosinone, ma non è una questione di fortuna azn