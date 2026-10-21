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Tg Sport – 21/10/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Roma travolgente con lo Slovan Bratislava - Napoli di forza col Bodo Glimt: doppietta di McTominay - Tegola PSG, Kvaratskhelia ko: rottura del crociato e stagione finita - Inter con l'obbligo di vincere in Champions con lo Shakhtar - Manchester United in crisi verso il Como, Carrick rischia l'esonero - Juve verso il Rennes in Europa League, Spalletti cambia - Milan, esame Bournemouth in Europa League - Serie A, Colombo per Napoli-Roma, Mariani per Inter-Fiorentina - Almaty Open, Bellucci batte Etcheverry e avanza: fuori Darderi - L'Italia delle rotelle ancora sul tetto del mondo azn