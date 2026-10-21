Home Video News Arte & Architettura “Harbor” di Anastasia Samoylova in mostra alle Gallerie d’Italia di Torino
“Harbor” di Anastasia Samoylova in mostra alle Gallerie d’Italia di Torino
TORINO (ITALPRESS) - Le trasformazioni, il fascino e le contraddizioni dei porti europei raccontati attraverso la fotografia. Dal 22 ottobre al 7 febbraio, le Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo a Torino ospitano “Anastasia Samoylova. Harbor”, mostra dedicata all’ultimo progetto della fotografa americana di origine russa, curato da Emanuela Mazzonis di Pralafera. Il percorso attraversa sette città portuali: Genova, Venezia, Rotterdam, Marsiglia, Lisbona, Atene e Istanbul mgg/gtr