Agriturismi, nel 2026 presenze in crescita

ROMA (ITALPRESS) - Sono stati 33 milioni gli ospiti che nel 2026 hanno scelto uno degli oltre 20 mila agriturismi italiani, con un incremento dei flussi del 2% rispetto all’anno precedente. È quanto emerge dai dati presentati al Forum annuale di Agriturist, che confermano il ruolo strategico dell’agriturismo nella valorizzazione dei territori. La diversificazione delle attività rappresenta inoltre una leva importante per sostenere la competitività delle aziende agricole e ampliare le opportunità di reddito, in un contesto economico caratterizzato da nuove sfide. Non mancano, tuttavia, le criticità: tra le questioni più urgenti segnalate dal settore figura la difficoltà nel reperire personale qualificato, una necessità fondamentale per garantire servizi adeguati e accompagnare la crescita della domanda. I risultati del 2026 confermano dunque il potenziale dell’agriturismo come punto d’incontro tra agricoltura, accoglienza e promozione del patrimonio territoriale, con prospettive di sviluppo legate alla qualità dell’offerta e alla capacità di valorizzare le risorse locali. gsl