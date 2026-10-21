Tg News – 21/10/2026

ROMA (ITALPRESS) In questa edizione: . Vertice a Milano sulla sicurezza, Piantedosi “No regie occulte” - Mattarella “Non si guardi ai giovani con indifferenza” - Tir, allarme da sindaci e industriali del Sud: “rischio paralisi” - Incontro tra Witkoff e Putin a San Pietroburgo - Allagamenti in Liguria e scuole chiuse in Campania - Mafia, scoperta banca occulta della criminalità organizzata - Istat, fertilità ai minimi storici in Italia - A Milano musica, cultura e nuovi talenti al centro di "Ploom Flavour Garden" - Previsioni 3B Meteo 22 Ottobre /gtr