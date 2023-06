Tg Sport – 20/6/2023

In questa edizione: - Il Napoli presenta Rudi Garcia, l'erede di Spalletti - Shields esalta Milano, l'Olimpia ha il match point contro la Virtus - Basket femminile, l'Italia out dagli europei dice addio alle Olimpiadi - Golf, la sorpresa Wyndham Clark trionfa agli US Open - Europei Under 21, l'Italia sogna un trofeo che manca da 19 anni - Alle ragazze dell'Inter Under 12 la 7ª Danone Nations Cup - Incredibile Venus, a 43 anni batte la Giorgi a Birmingham