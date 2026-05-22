Tg Sport – 22/5/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Guardiola shock: Addio al City dopo 10 anni e 20 trofei - Mercato Milan: Rebus attacco, lo United piomba su Leão - Festa Inter: Passerella scudetto e frecciata di Marotta al Milan - Panchina Napoli: Conte prepara l'addio, è corsa a tre per il post - Ederson verso lo United, per l’Atalanta in arrivo 50 milioni - Hamilton giura fedeltà: "In Ferrari per i prossimi 5 anni" - Allarme FIGC: Abete vuole un Ct di alto livello azn