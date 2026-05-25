Tg Sport – 25/5/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Roma e Como nella storia, è Champions League - Terremoto Milan, Champions fallita, possibile azzeramento dirigenziale - Derby della Mole, Vlahovic fa doppietta ma il Torino rimonta, Juve sesta - Vertice Juve, Incontro con John Elkann, si va verso la continuità - Addio Conte, il tecnico saluta il Napoli "Ci è mancata compattezza" - Inter avanti tutta, Pronto il rinnovo di Chivu fino al 2028 e piano Champions - F1 Antonelli poker: Kimi vince anche in Canada, Hamilton secondo su Ferrari - Roland Garros, Cinà, Sonego e Paolini al secondo turno, out Bellucci e Bronzetti - La Barba al Palo - Brava Roma, ha vinto contro tutto e tutti /gtr