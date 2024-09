Tg Sport – 19/9/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - L’Inter resiste a Manchester, 0-0 con il City - Il Bologna non trova il gol, 0-0 con lo Shakhtar - Vasseur “A Singapore speriamo di ripetere vittoria scorso anno” - L’Italdavis sfiderà l’Argentina alle Final 8 di Malaga - Sportcity Day porta la Repubblica del movimento in 162 città ari/mrv