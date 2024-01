Tg Sport – 19/1/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Il Napoli travolge la Fiorentina, Zerbin protagonista - De Rossi pronto al debutto, trasferte insidiose per Milan e Juve - Sinner rullo compressore, si ferma Cobolli - La Virtus torna a sorridere in Eurolega, battuto il Lyon-Villeurbanne - Olimpiadi Invernali 2026, Zaia "Un'offerta per pista di bob a Cortina" - Impresa dell’azzurro Schieder, gran secondo posto a Kitzbühel mc/gtr