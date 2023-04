Tg Sport – 18/4/2023

In questa edizione: - San Siro si prepara, L'Inter vuole la semifinale - La Fiorentina ci prova, ma l'Atalanta resiste nel posticipo - A Boston trionfano Chebet e Obiri, solo sesto Kipchoge - Benedetta Pilato conquista il pass per i mondiali di Fukuoka - Sinner e l'occasione persa a Montecarlo, ma che 2023 per l'azzurro - Varese ci prova sia in campo che fuori contro la penalizzazione glb/gsl