Tg Sport – 17/5/2023

In questa edizione:

- Il Derby è dell'Inter, nerazzurri in finale di Champions League

- Juve e Roma per la finale tutta italiana, la Fiorentina ci prova

- Tortona batte Trento e vola sul 2-0 nella serie playoff

- Formula Uno, il Gran Premio di Imola non si correrà

- Italiani Flop, a Roma tutti fuori gli azzurri

- Sala: "Incompatibile nuovo stadio vicino a San Siro"

