Calafiori “Voglio vincere con l’Arsenal, poi vorrei tornare a giocare nella Roma”

ROMA (ITALPRESS) - “Spero di vincere il più possibile in questi anni e di ottenere il massimo. Poi in un futuro, abbastanza lontano, come ho sempre detto, mi piacerebbe tornare a Roma. Ho interrotto l’esperienza a metà. Non ci siamo lasciati benissimo. Non ho rancore, anzi, mi è servita come esperienza. Ma non posso mentire...Mi farebbe molto piacerebbe tornare”. Lo ha dichiarato il difensore dell'Arsenal e della Nazionale, Riccardo Calafiori, a margine del riconoscimento che ha ricevuto in Campidoglio da Roberto Gualtieri. Il sindaco lo ha omaggiato a nome della città per i risultati ottenuti a livello internazionale, dopo la vittoria della Premier League con l'Arsenal e il cammino dell’anno scorso in Champions League. xv8/ari/azn