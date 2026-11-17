Calafiori “La batosta col Belgio non deve cancellare il buon percorso azzurro”

ROMA (ITALPRESS) - “Quella col Belgio è stata una bella batosta, però non deve cancellare il percorso che stiamo facendo. Dispiace davvero che questa sconfitta sia arrivata all’ultima partita, ma mi tengo stretto le belle prestazioni precedenti e anche la volontà di giocare in campo. Non avevamo paura e questo mi è piaciuto. Bisogna ripartire da questi concetti qui. Il percorso è lungo”. Così il difensore dell'Arsenal e della Nazionale, Riccardo Calafiori, a margine del riconoscimento ricevuto in Campidoglio dal sindaco Roberto Gualtieri e a nome della città per i risultati ottenuti a livello internazionale, ha commentato la sconfitta degli azzurri contro il Belgio. xv8/ari/azn