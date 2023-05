Tg Sport – 16/5/2023

In questa edizione: - Si accendono le luce su Etihad, City-Real pronte per lo spettacolo - Bologna e Milano dettano legge, Sassari strapazza Venezia - Conegliano, rimonta su Milano e scudetto numero 6 - Si ferma Cecchinato, ma la sorpresa è la eliminazione di Alcaraz - Spal e Benevento dalla gloria della Serie A al crollo in C - Equitazione, torna Piazza di Siena con la 90a edizione gm/gtr