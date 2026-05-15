Bce, la guerra rende sempre più incerte le prospettive per l’economia

ROMA (ITALPRESS) - Le prospettive economiche sono molto incerte e dipenderanno dalla durata della guerra in Medio Oriente e dall'intensità dei suoi effetti sui mercati dell'energia e delle altre materie prime. Lo evidenzia la Banca Centrale Europea nel Bollettino Economico. In prospettiva, la Bce si attende che gli elevati costi dell'energia continuino a incidere sui redditi reali, accentuando la riluttanza di famiglie e imprese a consumare e a investire. La disoccupazione è rimasta vicina ai minimi storici a marzo, ma la domanda di manodopera si è ulteriormente ridimensionata. Gli investimenti delle imprese dovrebbero, nel complesso, continuare a sostenere la crescita, in considerazione della maggiore spesa pubblica per difesa e infrastrutture e della crescente quota di investimenti nelle nuove tecnologie digitali. Queste condizioni di partenza favorevoli attenuano, in qualche misura, le ripercussioni della guerra. Sul fronte dei prezzi, i rischi per le prospettive di inflazione sono orientati al rialzo. Se i rincari dell'energia dovessero assumere entità e durata maggiori rispetto alle aspettative, l'inflazione dell'area dell'euro potrebbe aumentare ulteriormente. /gtr