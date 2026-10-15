Tg Sport – 15/10/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Tegola Inter: infortunio per Lautaro Martinez, torna dopo la sosta - Notte buia di Champions: poker di K.O. per le italiane - Roma beffata all'Olimpico: il Real Madrid rimonta e vince 4-3 - Il Como cade 3-2 a Rotterdam contro il Feyenoord - In campo Milan, Juve e Atalanta tra Europa e Conference League - Serie A, Davide Nicola è il nuovo allenatore del Venezia - Designati gli arbitri della settima giornata: Doveri per Bologna-Inter - Ciclismo su pista, doppio argento per l'Italia ai Mondiali di Shanghai - Paolini cede a Kartal ed è fuori agli ottavi a Wuhan - Totti “La Roma può competere per lo scudetto, un mio ritorno al momento no” /gtr