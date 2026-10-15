Anas, il progetto di digital communication fa tappa in Calabria

CATANZARO (ITALPRESS) - Approda in Calabria il progetto di digital communication di Anas, un viaggio sulla rete stradale e autostradale per testimoniare l’impegno che quotidianamente il personale Anas mette nella gestione e nella manutenzione delle strade, ma anche nel completamento e potenziamento dei grandi itinerari, per un’Italia sempre più connessa. fsc/azn