Medici in fuga dal Ssn, l’appello di Fnomceo per un intervento straordinario

ROMA (ITALPRESS) - I medici che abbandonano volontariamente il servizio sanitario nazionale hanno superato per la prima volta i pensionamenti. Una situazione che rischia di diventare insostenibile per i cittadini e da affrontare, secondo la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, con tempestività e con la destinazione di nuove risorse a sostegno della professione medica. Come sottolinea il presidente di Fnomceo, Filippo Anelli, che chiede un intervento straordinario della stessa portata del PNRR, ma questa volta rivolto ai medici e ai professionisti sanitari. mrc/gtr