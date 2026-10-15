Orsini “Mettere al centro competitività e salvaguardare le industrie europee”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Serve mettere al centro la competitività e salvaguardare le industrie europee, in un momento in cui Stati Uniti e Cina stanno giocando la partita e l'Europa purtroppo sta facendo solo l'arbitro". Così il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine dei suoi incontri con le istituzioni europee a Bruxelles. Commentando il dibattito sul quadro finanziario pluriennale Ue, Orsini ha sottolineato la necessità di incrementare il bilancio dell'Unione anziché ridurlo, indicando come priorità imprescindibili la coesione e il sostegno alla competitività industriale. xf4/ads/mca2