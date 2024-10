Tg Sport – 15/10/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Una bella Italia ne fa 4 ad Israele, debutto per Maldini - È guerra al calendario Fifa, sindacati e Leghe dalla UE - Trento, Trieste e Bologna in vetta alla Lega Basket Serie A - Formula uno, inizia la fase bollente della stagione - La Barba al Palo - Sognando i Maldini mc/gtr