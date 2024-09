Tg Sport – 13/9/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Abete "Azzurri in ripresa, buona ripartenza dopo delusione Europea" - Leclerc vuole la vittoria anche a Baku “Possiamo fare bene” - La staffetta mista azzurra è d’oro agli Europei di ciclismo - San Siro non si può ristrutturare, Inter e Milan hanno deciso - Il campionato e la distrazione Champions, le italiane concentrate ari/gtr