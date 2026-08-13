Tg Sport – 13/8/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Nuoto Europei, record del mondo per Sara Curtis e pioggia di medaglie - Atletica Europei, argento per Fantini, Jacobs si ferma per infortunio - Inter, affondo per Djed Spence e trattativa avanzata per Curtis Jones - Milan, frenata col Porto per Gimenez ma spunta il Betis - Roma, ufficiale l'arrivo dell'argentino Nahuel Molina dall'Atletico Madrid - Juventus, duello Suzuki-Vicario mentre Vlahovic vola a Istanbul - Tennis, Masters 1000 Montreal e Wta Toronto: definite le finali azn