Caldo e incendi, sotto pressione le montagne lombarde

MILANO (ITALPRESS) - Le ondate di caldo, la siccità e gli incendi stanno mettendo a dura prova le montagne lombarde. In alcune zone il livello di allerta è passato da giallo ad arancione ed è in vigore il divieto di accendere fuochi, utilizzare fuochi d’artificio o fare barbecue entro 100 metri dai boschi. Il Presidente della Commissione Montagna, Giacomo Zamperini si sofferma sui rischi che corre il territorio montano. f12/mgg/gsl