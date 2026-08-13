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Tg News – 13/8/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Schengen, Piantedosi: “Via lo stop alla Spagna dopo la fine dei rischi” - Cisgiordania, ira degli Usa per assedio dei coloni - Lavitola resta in carcere, Gip respinge arresti domiciliari - Colleferro, maxi esplosione in una fabbrica di munizioni - Esalazioni dal depuratore, morti operaio e soccorritore - Etna, odissea per i passeggeri bloccati ad aeroporto Catania - Porto Cervo, affondato super yacht da 8 milioni di euro - Caro bollette, a Luglio record della domanda di elettricità - Previsioni 3B Meteo 14 Agosto azn